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شكرا لقرائتكم سموحة ضد الأهلي.. الناديان يستفسران عن أعداد الجماهير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
سموحة ضد الأهلى .. ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كلا من:
حراسة المرمى: محمد الشناوى.
خط الدفاع: محمد هانى وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول.
خط الوسط: حمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة ورمضان صبحى وحسين الشحات.
خط الهجوم: جونيورأجايى.
وأبلغ رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، 6 لاعبين بخروجهم من قائمة الفريق النهائية لمواجهة سموحة وهم كل من: صلاح محسن، أحمد فتحى، أحمد الشيخ، صالح جمعة، على لطفى، وأليو ديانج.
وفاز الأهلي على الزمالك فى السوبر المحلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما الجمعة الماضى .
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