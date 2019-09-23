شكرا لقرائتكم سموحة ضد الأهلي.. الناديان يستفسران عن أعداد الجماهير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استفسر مسئولو ناديى الأهلى وسموحة، من اتحاد الكرة عن الأعداد المسموح لها بحضور مباراة الفريقين على ملعب برج العرب، مساء اليوم فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء ضمن منافسات الأسبوع الأول من عمر الدورى المصري الممتاز، على الرغم من إقامة المباراة بدون جمهور، إلا أن الناديين طلبا من اتحاد الكرة تحديد الأعداد المسموح لها بالحضور سواء 15 لكل فريق أو 30 كما هو متعارف عليه، حتى يحدد كل منهم الأسماء التى يرغب فى حضورها وإرسال كشف بأسمائهم حتى يتكمنوا من الحضور.

سموحة ضد الأهلى .. ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوى. خط الدفاع: محمد هانى وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول. خط الوسط: حمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة ورمضان صبحى وحسين الشحات. Advertisements خط الهجوم: جونيورأجايى. وأبلغ رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، 6 لاعبين بخروجهم من قائمة الفريق النهائية لمواجهة سموحة وهم كل من: صلاح محسن، أحمد فتحى، أحمد الشيخ، صالح جمعة، على لطفى، وأليو ديانج. وفاز الأهلي على الزمالك فى السوبر المحلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما الجمعة الماضى .

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