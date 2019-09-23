شكرا لقرائتكم ثنائي الإنتاج الحربي يعود أمام الأهلي فى الأسبوع الثاني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقرر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار، ملاقاة فريق الشمس ودياً الأربعاء المقبل، على ملعب الشمس استعداداً لمواجهة الأهلى فى الجولة الثانية للدوري والمقرر لها 2 أكتوبر المقبل .
وفاز الإنتاج الحربي على نظيره نادي آف سي مصر، بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزهم مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوي بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
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