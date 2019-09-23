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ثنائي الإنتاج الحربي يعود أمام الأهلي فى الأسبوع الثاني...

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جدة - عمرو شويل يعود الثنائى وهاب آنان، وأحمد مجدى، لاعبا الانتاج الحربي، فى مواجهة الأهلى المقبلة، بعدما غابا عن المباراة الافتتاحية للفريق أمام آف سى مصر بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى أخر مباريات الموسم الماضى .

 

وقرر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار، ملاقاة فريق الشمس ودياً الأربعاء المقبل، على ملعب الشمس استعداداً لمواجهة الأهلى فى الجولة الثانية للدوري والمقرر لها 2 أكتوبر المقبل .

 

وفاز الإنتاج الحربي على نظيره نادي آف سي مصر، بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزهم مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوي بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الممتاز.

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