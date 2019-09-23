شكرا لقرائتكم الجبلاية تبلغ مصر المقاصة بالحل الوحيد لأزمة أيمن حفني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نصح مسئولو اتحاد الكرة، نادى مصر المقاصة بإعارة أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق لأحد الأندية خارج مصر بعدما تعذر قيده فى قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وتسبب خطأ فى تفسير اللائحة فى عدم قيد أيمن حفني، حيث سجل المقاصة 30 لاعبا فى قائمته كما استنفذ الاستبدال الخاص به.

مصر المقاصة لا يحق له بيع أيمن حفني داخليا



وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن أيمن حفنى، لاعب المقاصة، ليس حراً ويرتبط بعقد مع مصر المقاصة، وبالتالى لا يحق له الرحيل لأى نادٍ آخر داخل مصر بعد دخول أكثر من نادي فى مفاوضات مع الحاوي على رأسها الترسانة وبتروجت.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه ليس من حق أيمن حفنى قيد نفسه فى قائمة أى نادٍ بالدوري المصري بصفته لاعباً حراً إلا بعد فسخ عقده مع المقاصة، وهو ما لم يحدث.

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مصر المقاصة يصدر بيان بسبب أيمن حفني



وأعلن نادي مصر المقاصة تفاصيل أزمة أيمن حفني فى بيان رسمي جاء كالتالي:

تقدم مجلس إدارة نادى مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة يؤكد أحقيته فى قيد اللاعب أيمن حفنى الوافد الجديد من نادى الزمالك فى قائمة نادى المقاصة للموسم الجديد، نظرا لوجود خطأ فى تفسير لوائح القيد الخاصة فى قوائم المعارين واللاعبين مواليد 97 فى نظام الموسم الجديد .

وقال وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة، إن النادى يتمسك بقيد حفنى فى قائمته وفقا لتفسير اللائحة الجديد، وننتظر رد الشئون القانونية باتحاد الكرة حول شكوى المقاصة وتفسير اللائحة.

وحذر هويدى بأن موقف المقاصة قانونى ولن نتنازل عن حقنا فى قيد حفنى، وإذا رفض اتحاد الكرة قيد اللاعب سيتم تصعيد الشكوى للاتحاد الدولى لكرة القدم للتمسك بحق المقاصة فى قيد اللاعب وفقا لتفسير لائحة القيد الجديدة بالاتحاد المصرى.

مصر المقاصة يضم أيمن حفني 3 مواسم



وانتقل أيمن حفنى لصفوف مصر المقاصة قادما من الزمالك لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال نهائى.