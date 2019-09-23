شكرا لقرائتكم 2 مليون جنيه شرط أساسى لقيد اللاعبين بنادى الشرقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أزمة جديدة تضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية قبل انطلاقة مشواره في دوري الدرجة الثالثة في الموسم الجديد.

ورفضت لجنة شئون اللاعبين الموافقة على قيد أي لاعب في فريق الشرقية بالقائمة الثانية بسبب المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق السابق، بجانب مستحقات الحكام، والتي تتخطى مبلغ الـ2 مليون جنيه.

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وتقدم 10 لاعبين من فريق الشرقية السابقين وهم أحمد عادل والمعتصم سالم ومحمود شكري ومحمد سمير وسمير فوزي وأحمد صالح ومحمود الغزالي وعلي دياب ومحمد مختار وعصام عادل بشكوى في اتحاد الكرة ضد النادي الشرقاوي لعدم حصولهم على باقي عقودهم مع النادي، لتقرر اللجنة إصدار أحكامًا بدفع المبالغ المالية إلى هؤلاء اللاعبين، بجانب عدم قيام النادي بدفع مستحقات الحكام.

فيما يبحث مجلس إدارة نادي الشرقية برئاسة الدكتور مجدي عزت عن حل لهذه الأزمة قبل انطلاق مسابقة القسم الثالث، حيث يقع الفريف في المجموعة العاشرة.

ويبدأ فريق الشرقية مشواره في القسم الثالث بمواجهة شقيقه ديرب نجم على ملعبه في الجولة الأولى، من المسابقة التي يتم تحديد موعد انطلاقها حتى الآن.