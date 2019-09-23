شكرا لقرائتكم ميودراج يستبعد "صادق" من السفر لتونس لملاقاة أهلي بني غازي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويختتم فريق الإسماعيلى، اليوم الأثنين، استعداداته لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى على أن يدخل الدراويش معسكراً مغلقاً بعد مران الليلة، حيث تتوجه صباح غداً الثلاثاء بعثة الدراويش لتونس لملاقاة أهلى بنى غازى الليبى فى تمام الثامنة والنصف صباحاً، فى إطار مباريات الإياب لدور الـ32 للبطولة العربية المقرر إقامتها الجمعة المقبلة وكانت مباراة الذهاب قد أٌقيمت على استاد الإسماعيلية وانتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين.
وتقام المباراة فى دولة تونس على استاد المنستير بسبب الأحداث السياسية التى تمنع دولة ليبيا من استضافة اللقاء.
ويترأس المستشار محمد الكلية، عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي وأمين الصندوق، بعثة الفريق في تونس، بعدما أسند مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، رئاسة البعثة.
وتخطي الاسماعيلى مباراة الجونة بهدف دون رد فى انطلاق مشوار الدراويش بمسابقة الدوري العام، والتى أقيمت على ملعب الجونة بالغردقة.
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