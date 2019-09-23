شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الاتحاد.. ميتشو يقدم لمصطفى محمد روشتة اختراق زعيم الثغر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، للاعبه مصطفى محمد مهاجم الفريق، روشتة اختراع دفاع نادى الاتحاد السكندرى قبل مواجهة الفارس الأبيض مع زعيم الثغر، سعياً لحصد النقاط الثلاث للمباراة.

ويستقبل فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء اليوم الإثنين، على ستاد بتروسبورت.

ويعتمد ميتشو فى مباراة اليوم على سرعة وقوة مصطفى محمد لضرب التكتل الدفاعى المتوقع لزعيم الثغر، خاصة أن غيابه عن الشوط الأول من لقاء الأهلى فى السوبر المحلى كان له تأثير سلبى على الفريق الأبيض.

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الزمالك ضد الاتحاد .. الفوز هدف الأبيض لمصالحة الجماهير



ويدخل الزمالك اللقاء بهدف الثلاث نقاط بعد الهزيمة الأخيرة التى تلقاها فى مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلى فى السوبر المصرى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتوج الأحمر باللقب، حيث يسعى الأبيض لتحقيق الفوز ومصالحة جماهيره التى تتمنى التتويج بلقب الدورى هذا الموسم، بعدما توج ببطولة كأس مصر فى الموسم الماضى للمرة الـ27 فى تاريخه، على حساب بيراميدز فى المباراة النهائية، فيما اختتم مشواره فى الدورى الممتاز، محتلا المركز الثانى فى جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن الأهلى الذى توج باللقب للمرة الـ41 فى تاريخه.

الزمالك ضد الاتحاد.. تشكيل الزمالك المتوقع



ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك فى مباراة الاتحاد السكندرى مكون من : "محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، فرجانى ساسى وأحمد زيزو وأمامهما أشرف بن شرقى وأوباما ومحمد أوناجم فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

وتعد المباراة اعادة لسيناريو الموسم الماضى والذى تواجه خلاله الفريقين فى الجولة الأولى أيضا وفاز الزمالك بخماسية مقابل هدف على الاتحاد السكندرى سجل أهداف الزمالك، محمد عنتر، ومحمود علاء، وكاسونجو، وأوباما، وكهربا.