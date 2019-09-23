شكرا لقرائتكم ميودراج يفك حظر سيلفا فى رحلة الإسماعيلي لتونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مدرب الإسماعيلي عاقب سيلفا بالتجميد



قرر الصربى ميودراج المدير الفنى للنادى الإسماعيلي، ضم الغيني بيكيتى سيلفا صانع الألعاب لبعثة الدراويش فى رحلة تونس عقب انتهاء العقوبة الصادرة تجاه اللاعب بالاستبعاد من مباراة الجونة فى الجولة الأولي لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الاسماعيلي هزم الجونة بالدوري المصري



وحقق الإسماعيلي الفوز فى أولي مبارياته بالدوري المصري للموسم الحالي على حساب الجونة بهدف نظيف.

الاسماعيلي يعفو عن سيلفا



وقرر ميودراج استبعاد بيكيتى سيلفا من مباراة الجونة، بعدما ظهر على اللاعب التراخى خلال التدريبات السابقة لمواجهة الجونة بعد استبعاده من لقاء أهلى بنى غازى الليبى فى ذهاب دور الـ 32 للبطولة العربية بسبب تأخره فى العودة للإسماعيلية بعد التواجد فى معسكر منتخب بلاده ليقرر استبعاده من قائمة أولي مباريات الدوري.

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وشهدت الأيام الماضية، إلتزام بكيتى سيلفا فى تدريبات الإسماعيلية واتسامه بالجدية فى المران ليقرر ميودراج تجميد العقوبة واصطحاب اللاعب لرحلة تونس، حيث يختتم الدراويش اليوم الاثنين الاستعدادات الخاصة بمواجهة أهلى بنى غازى الليبى قبل الدخول فى معسكر مغلق بعد مران اليوم.

الاسماعيلي فى تونس صباح الثلاثاء



وتغادر بعثة الإسماعيلى القاهرة متجهه إلى تونس صباح غداً الثلاثاء استعدادا لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى الثامنة والنصف صباحاً، فى إياب دور الـ32 للبطولة العربية المقرر إقامتها الجمعة المقبلة باستاد المنستير فى تونس نظرا للأحداث السياسية التى تمنع إقامة اللقاء فى ليبيا بعد خوض مباراة الذهاب فى الإسماعيلية والتى حسمها الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويتولي رئاسة بعثة فريق الإسماعيلي فى رحلة تونس، المستشار محمد الكلية عضو مجلس إدارة النادي وأمين الصندوق، بعد إسناده بالمهمة من جانب إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان.