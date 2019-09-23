شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يستعد للأهلى فى الدورى بمواجهة الشمس وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى على ملاقاة فريق الشمس ودياً الأربعاء المقبل، على ملعب الشمس، استعداداً لمواجهة الأهلى فى الجولة الثانية للدورى والمقرر لها 2 أكتوبر المقبل.

وأراح مدرب الإنتاج الحربى لاعبيه من مران اليوم على أن يستأنف الفريق تدريباته غداً الثلاثاء على ملعب المصانع الحربية.

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وسحق الإنتاج الحربى نظيره نادى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزهم مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التى أقيمت بينهماعلى ستاد السلام، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام.

وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، ومحمد عبد الرازق بازوكا ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى، وباسم مرسى من الزمالك لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر ومحمد فييرا من بتروجت ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الأهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر ومحمد شوقى غريب من انبى بالاضافة لإستعارة أيمن الطرابلسى من النجم الساحلى موسماً واحداً بنية الإعارة.