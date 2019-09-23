شكرا لقرائتكم الأهلى يطلق أول ألبوم رسمي عن الرموز والبطولات على مر العصور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلى أمير توفيق، عن إصدار أول ألبوم رسمى يتضمن تاريخ القلعة الحمراء، ورموز ونجوم النادي وبطولاته على مر العصور.

وأكد أمير توفيق أن النادي الأهلى حريص دائمًا على تعزيز علاقته مع الأعضاء والجماهير، وطرح الألبوم يهدف لاستكمال خطة زيادة قيمة النادى من الناحية التجارية والتسويقية مشددا على أن الألبوم سيكون أول ملصق صور رسمى يصدر للقلعة الحمراء عبر تاريخها على درب الأندية العالمية الكبري.

وتعاقد مسئولو النادي الأهلي مع إحدى الشركات المتخصصة لإصدار أول ألبوم يتحدث عن تاريخ القلعة الحمراء، والذى يتضمن تعريف الأجيال الحالية بالنجوم والرموز عبر التاريخ بجانب توثيق صورة مميزة تليق بأسم ومكانة النادي داخليا وخارجيا.

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وأكد أمير توفيق أن ألبوم الأهلي المنتظر يستهدف كذلك ربط القاعدة الجماهيرية للنادى برموزه ونجومه ولاعبيه على مر العصور، بالإضافة لتأكيد الريادة الإقليمية والعربية.

من جانبه أكد مصطفى أحمد مصطفى رئيس الشركة المتعاونة لإصدار ألبوم الأهلى أن هذا المشروع سيكون بمثابة بداية لتعاون مثمر وبناء مع الأهلى فى مجال الملصقات الرياضية، مؤكدًا أن الألبوم منتظر صدوره خلال الأيام المقبلة.