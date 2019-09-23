شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يحدد موعد العودة للقاهرة من تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة ميودراج، على تحديد صباح السبت المقبل كموعد للعودة للقاهرة بعد نهاية مباراة الفريق مع أهلى بنى غازى الليبى، فى إياب دور الـ32 فى البطولة العربية.

وتتوجه صباح غد الثلاثاء بعثة الإسماعيلى لتونس لملاقاة أهلى بنى غازى الليبى فى تمام الثامنة والنصف صباحاً، فى إطار مباريات الإياب لدور الـ32 للبطولة العربية المقرر إقامتها الجمعة المقبلة وكانت مباراة الذهاب قد أٌقيمت على استاد الإسماعيلية وانتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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واستقر أهلى بنى غازى الليبى على إقامة المباراة فى دولة تونس على استاد المنستير بسبب الأحداث السياسية التى تمنع دولة ليبيا من استضافة اللقاء.

أسند مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة ابراهيم عثمان رئاسة بعثة فريق الكرة المتوجهة لتونس للمستشار محمد الكلية عضو مجلس إدارة النادى وأمين الصندوق.

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد فى مستهل مشوار الدراويش بمسابقة الدورى العام.