«العالم بيتكلم مصرى».. إشادة عالمية ببراعة حارس إنبى فى إنقاذ الكرة.. جاري لينكر: تصدي إعجازي.. وإنبي: لدينا «سوبر مان».. وشوبير: لقطة الأفضل بالموسم

الموجز

أشادات عربية ودولية وداخلية تلقاها محمود جاد، حارس مرمى نادى إنبى، بعدما أظهر براعته فى التعامل مع إحدى الكرات التى أطلقها أحد لاعبى فريق بيراميدز، والتى كانت على بعد سنتيمترات من دخول المرمى.

صورة خرافية وأداء أكروباتي

وقدم حارس مرمى فريق إنبي، محمود جاد، أداء مذهلا لا يمكن تصوره وأنقذ مرماه بصورة خرافية وأداء أكروباتي وبهلواني أكثر من رائع، في لقطة لن تنسى خلال المباراة أمام فريق بيراميدز في بطولة الدوري المصري، السبت.

لكن طريقة جاد في إنقاذ مرماه جعلته حديث العالم، على وسائل التواصل الاجتماعي، فانتشرت لقطات الفيديو التي تصور عملية الإنقاذ المذهلة التي نفذها، كانتشار النار في الهشيم.

الصحف الإنجليزية

وأبرزت الصحف الإنجليزية تصدى حارس مرمى إنبى خلال مباراة بيراميدز، والتى انتهت مساء السبت، برباعية نظيفة لصالح بيراميدز، خلال الجولة الافتتاحية من الدورى الممتاز.

وسلطت الصحف الإنجليزية تصدى محمود جاد المميز، وقالت: «جاد ظهر مثل الحراس غير التقليديين، وقام بإنقاذ يبدو مستحيلًا تقريبًا خلال المباراة، حيث تقدم جاد من منطقة الجزاء، ليخرج تمريرة طولية من لاعب بيراميدز برأسه، قبل أن يقوم لاعب بيراميدز بتسديدها من بعيد مستغلًا خروجه، لكن جاد استطاع الرجوع سريعًا وأخرج الكرة إلى ضربة ركنية».

ديلي ميل البريطانية

وسلطت صحيفة ديلي ميل البريطانية الضوء على تألق محمود جاد حارس مرمى إنبي خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام بيراميدز بالدوري المصري.

وأبرزت الصحيفة البريطانية الإنقاذ المذهل لجاد خلال المباراة بعدما تصدى لهجمة خطيرة في منتصف الملعب برأسه، ليعود سريعًا ويدافع عن مرماه "الخالي" بإبعاد الكرة مرة أخرى في حركة هوائية بهلوانية

نجم منتخب أنجلترا

في البداية، امتدح المحلل الفني جاري لينكر، نجم منتخب إنجلترا السابق، محمود جاد حارس مرمى إنبي بعد التصدي الذي قام به خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام بيراميدز بافتتاح مباريات الفريقين بالدوري المصري 2019-20.

تصدي إعجازي

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وكان جاد تصدى لهجمة خطيرة في منتصف الملعب برأسه خلال مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء أمس السبت، ليعود سريعًا ويدافع عن مرماه «الخالي» بإبعاد الكرة بيده مرة أخرى في حركة هوائية بهلوانية.

وعلق لينكر على هذا التصدي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: «تصدي إعجازي».

إنبي لديها سوبر مان

قبل أن يرد عليه محمد عادل غرابة، عضو مجلس إدارة نادي إنبي، باللغة الإنجليزية قائلا: «إنه يطير دائما، إنبي لديها سوبر مان في حراسة المرمى».

شوبير

وأشاد الكابتن أحمد شوبير، الإعلامى الرياضى، وحارس مرمى النادى الأهلى السابق، بمهارة محمود جاد، حارس مرمى نادى إنبى، بعدما أظهر براعته فى التعامل مع إحدى الكرات التى أطلقها أحد لاعبى فريق بيراميدز، والتى كانت على بعد سنتيمترات من دخول المرمى.

الأفضل بالموسم

وغرد شوبير عبر «تويتر»، قائلًا: «محمود جاد حارس إنبى عمل لقطة قد تكون الأفضل فى الموسم فى كرة جت هدية من ربنا ليه إنها تظهر بالشكل ده علشان العالم كله يتكلم عنه، ويشيد بيه، الولد صاحب موهبة محتاج التعامل معاه نفسيًا بشكل كويس وأتمنى إنه يكمل بالشكل ده».

وظهرت لقطات الفيديو لمشهد التصدي في البداية على موقع تويتر، حيث يبدو جاد وهو ينفذ عملية إنقاذ تبدو مستحيلة تقريبا خلال مباراة فريقه أمام "بيراميدز"، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

في البداية، لاحظ جاد أنه تم تمرير كرة عرضية عبر الملعب بين لاعبين من فريق بيراميدز، فخرج من منطقة الجزاء ليقطع الكرة من أمام لاعب بيراميدز المندفع برأسه.

وتصل الكرة إلى لاعب آخر من فريق بيراميدز، يسارع بدوره إلى إرسال كرة ساقطة وسريعة نحو المرمى الخالي، فينهض جاد سريعا ويركض حتى يلحق بها ويتمكن من القفز باتجاهها وإنقاذها في اللحظة الأخيرة ويحولها بشبه أعجوبة، وظهره إلى الملعب، أعلى عارضة المرمى إلى ركنية.

وسرعان ما انتشر الفيديو على صفحات تويتر وانهال المديح للحركة الرائعة من محمود جاد، التي أثارت ذهول كل من شاهدها تقريبا.

يُذكر أن جاد (21 عاما) استقبل أربعة أهداف في مباراة بيراميدز ليخسر فريقه (4-0)، وسجل أهداف المباراة كل من: عمر جابر، عبدالله السعيد (هدفين) ومحمد فاروق.