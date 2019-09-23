بـ15 ألف جنيه استرليني.. حيلة من بوجبا لتفادي هجوم جماهير يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

ذكرت تقارير أوروبية أن الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد لجأ إلى إحدى الشركات المتخصصة في بيع كلاب الحراسة لشراء أحدهم لحمايته من غضب جماهير مانشستر يونايتد.

وبحسب ما أكدته صحيفة ذا صن فإن بوجبا أنفق ما يقرب من 15 ألف جنيه استرليني بشراء كلب حراسة من نوع "روت وايلر".

وسبق بوجبا في الإقدام على تلك الخطوة زملائه في الفريق فيل جونز وماركوس راشفورد.

وقال ريتشارد أرنولد مدرب كلاب متخصص لصحيفة ذا صن: "من الواضح أن لاعبي كرة القدم مستهدفون".

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وأضاف: "إنهم يريدون شيئًا ما يحافظ على أمان أسرهم".

وتابع: "إنها ليست حيوانات عدوانية- على أية حال- حتى يتم استدعائها".

ويعيش بوجبا فترة غير مستقرة خلال الأشهر القليلة الماضية داخل أولد ترافورد بعدما أعلن الفرنسي بشكل صريح خلال الصيف الماضي رغبته في الرحيل عن النادي الإنجليزي.

وارتبط بوجبا بالانضمام إلى ريال مريد خلال الميركاتو الصيفي الماضي إلا أن إدارة يونايتد رفضت التفريط في خدمات لاعبها الفرنسي.

جماهير يونايتد شنت حملات هجومية ضد بوجبا خلال الفترة الماضية، وكتب البعض على إحدى اللافتات المؤدية إلى مقر تدريبات الفريق "ارحل يا بوجبا".

جدير بالذكر أن بوجبا يعاني من إصابة في الكاحل، وتحوم الشكوك حول مشاركته في مباراة كأس كاراباو ضد روشديل.