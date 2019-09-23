فايلر يستبعد 6 لاعبين من القائمة الأهلي لمباراة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على المستبعدين من قائمة الفريق لمباراة سموحة.

ويفتتح الأهلي مشواره بالدوري الممتاز لموسم 2019/2020 أمام سموحة بملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن فايلر قرر استبعاد علي لطفي، وأحمد فتحي، وأليو ديانج، وصالح جمعة، وأحمد الشيخ، وصلاح محسن.

وسبق وتأكد غياب محمود متولي عن قائمة الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام الزمالك بكأس السوبر والتي انتهت بفوز الأهلي 3-2 بملعب برج العرب.