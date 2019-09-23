الأهلي يكشف تفاصيل خطاب رئيس "فيفا" للخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف النادي الأهلي، عن رسالة السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمحمود الخطيب رئيس الأهلي.

وكان الخطيب قد تواجد مؤخرا في الاجتماع الأول بشأن تنظيم المسابقات في إفريقيا في إطار الشراكة بين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" و"فيفا".

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ووفقا للموقع الرسمي للأهلي، فإن رئيس "فيفا" في خطابه لرئيس الأهلي قدم له الشكر على حماسه ورغبته في خدمة كرة القدم الأفريقية بأفكاره وخبراته.

وأشار الخطاب الى أن ما تم تناوله في الاجتماع والذي ركز في نفس الوقت على العديد من الملفات الرئيسية في مقدمتها تحسين مسابقات أندية القارة وحوكمة كرة القدم الإفريقية، وزيادة الإيرادات والعوائد من المسابقات والأحداث الرياضية، وكذلك التحكيم الإفريقي ونظام تراخيص الأندية والسلامة والأمن التي سوف تساهم في تطوير الرياضة التي توحد الشعوب.

وتضمن الخطاب تأكيد انفانتينو لرئيس الأهلي أن هذا التعاون من جانبه وكل القائمين على المنظومة الكروية، سوف يساعد كثيرًا على مواصلة تطوير كرة القدم الإفريقية وبناء مستقبلها لتحقيق المزيد من النجاحات على كافة المستويات.