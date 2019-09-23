تقرير.. كيف انتعشت خزينة اتحاد الكرة من معاقبة الأهلي والزمالك وبيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قامت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، بالإعلان في الساعات الماضية عن عقوبات مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك والتي تجاوزت الـ"نصف مليون جنيه".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد قام بتعيين لجنة مؤقتة برئاسة عمرو الجنايني لإدارة شئون الكرة المصرية يوم 20 من شهر أغسطس الماضي.

وخلال شهر عمل للجنة المؤقتة، تم إعادة هيكلة اللجان المختلفة، وقام اتحاد الكرة بتكليف لجنة الانضباط والأخلاق بملف العقوبات بدلا من لجنة المسابقات في الوقت الحالي.

ووفقا للبيانات الرسمية للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، نجد أن مجموع الغرامات المالية التي تم فرضها يصل لـ920 ألف جنيه في مباراتين فقط لا غير.

العقوبات التي تم اعلانها مؤخرا على الأندية تخص مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز والتي انتهت بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة، بجانب مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين.

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وفرضت لجنة الانضباط غرامات تصل لـ465 ألف جنيه على الزمالك تتضمن 50 ألفا يتحملها قائد الفريق محمود عبدالرازق "شيكابالا"، بجانب 365 ألف على الأهلي تتضمن 50 ألفا على كل من حسام عاشور ورمضان صبحي، و90 ألف جنيه ضد ثلاثي بيراميدز أحمد الشناوي وعمر جابر وعلي جبر.

لجنة الانضباط من خلال حيثيات القرارات، لم تقم بالاكتفاء بعقوبة واحدة تخص سلوكيات الجماهير بالمدرجات، بل قامت بفرض أكثر من غرامة مختلفة على الأندية بسبب الجماهير.

أيضا اللجنة استعانت بمواقع التواصل الاجتماعي وما يتم نشره من فيديوهات على المواقع الإليكترونية من أجل فرض العقوبات، وهو ما تم في واقعة قائد الزمالك شيكابالا، وما تم الاستناد اليه في معاقبة ثنائي الأهلي حسام عاشور ورمضان صبحي.

عقوبات الزمالك

- 100 ألفا لقيام جماهيره بترديد عبارات تحتوي علي ألفاظ خارجةوسباب للاعبي نادي بيراميدز والنادي الأهلي.

- 50 ألفا ضد شيكابالا لتحريك وإثارة جماهير نادي الزمالك للهتاف بعبارات خارجة تحوي ما يخالف الآداب العامة والروح و القيم الرياضية.

- 100 ألفا لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة لجماهير الفريق المنافس.

- 50 ألفا لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة في حق المرحوم صالح سليم.

- 150 ألفا لمغادرة اللاعبين وجهازهم الفني والإداري والطبي أرض الملعب قبل تسليم الجوائز.

- 10 الاف لتأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب في بداية الشوط الأول لمدة 5 دقائق.

- 5 آلاف لتأخير تسليم تقرير المباراة " الاسكور شيت " للحكم.

عقوبات الأهلي

- 100 ألف جنيه لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة لجماهير الفريق المنافس.

- 50 ألف جنيه لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة لرئيس نادي الزمالك

- 50 ألف جنيه لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة للاعب محمود عبد الرازق ( شيكابالا )

- 50 ألفا لقيام جماهيره بإطلاق ألعاب نارية بالمدرجات.

- 50 ألفا غرامة على اللاعب حسام عاشور و 50 ألفا غرامة على اللاعب رمضان صبحي لقيامهما بإثارة جماهير فريقهما للهتاف بعبارات خارجة.

- 10 آلاف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب في بداية الشوط الأول لمدة 5 دقائق.

- 5 الاف جنيه على الاهلي لتأخير تسليم الاسكورشيت للحكم قبل المباراة.

عقوبات بيراميدز

- 30 ألفا على كل من أحمد الشناوي وعمر جابر وعلي جبر، عن واقعة عدم الصعود الي منصة التتويج لاستلام الميداليات الخاصة بهم.