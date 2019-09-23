اليوم.. عالم كرة القدم ينتظر "الأفضل" في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

يترقب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم حفل جوائز الأفضل الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) و يقام الاثنين على مسرح لا سكالا أحد أشهر دور الأوبرا في العالم في مدينة ميلانو الإيطالية.

واختار الفيفا المسرح في وسط مدينة ميلانو من أجل استضافة النسخة الرابعة لحفل جوائزه المجدد، حيث ادخل التاريخ وسط عروض الأوبرا الكوميدية لجياتو دونيزيتي ، والتي يفوز فيها الفلاح نيمورينو، بمساعدة إكسير كما يزعم، بقلب مالكة الأراضي الجميع أدينا.

لا يحتاج المتنافسون على الجوائز، المرشحون الثلاثة النهائيون في كل من الفئات الفردية الثمانية، لجرعات سحرية، ولكنهم بحاجة لتصويت الصحفيين، المدربين، وقائدي المنتخبات الوطنية، مع وجود 25 في المئة من القيمة الإجمالية للتصويت مخصصة للجماهير.

وستذهب الجوائز أيضا لأفض 11 لاعب ولأفضل 11 لاعبة في العالم حيث يتم اختيار فريق مكون من أفضل اللاعبين وآخر للسيدات، ويتم اختيارهم وفقا لأفضل لاعب في كل مركز تكتيكي.

وستكون جائزة أفضل لاعب في العالم هي التي سيسلط عليها في الحفل، حيث يتنافس عليها فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول، الفائز بدوري أبطال أوروبا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

بينما يهدف فان دايك ليصبح أول مدافع يفوز بلقب أفضل لاعب في العالم منذ ان فاز به فابيو كانافارو في 2006، فاز رونالدو بالجائزة في نسختين من اصل ثلاث نسخ لحائزة الأفضل التابعة لفيفا، ليضيفها للجوائز الثلاث التي فاز بها عندما كان يطلق عليها "الكرة الذهبية".

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وفاز الأرجنتيني ليونيل بجائزة "الكرة الذهبية" خمس مرات كما ينافس على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في الموسم الماضي، مع الثنائي الكولمبي خوان كينتيرو والمجري دانييل زسوري.

وقال رونالدو :"فزت بثلاث بطولات (دوري أمم أوروبا 2019 والدوري الإيطالي وكأس السوبر مع يوفنتوس).كنت بخير مثلما هو الحال دائما. طوال مسيرتي لم يكن هناك وقت لعبت فيه بشكل سيء وهذا العام لم يكن مختلفا".

وأضاف :"تتحدث الأرقام عن نفسها في 16 عاما. ماذا هناك أيضا يمكنني فعله؟ هل استحق جائزة الأفضل؟ لا أعلم. سأترك هذا لكم، المسؤولون عن تقييم أدائي. لن أقوم بتقييم ذاتي".

القائمة النهائية للمرشحات للفوز بلقب أفضل لاعبة ستتأثر ببطولة كأس العالم التي أقيمت في فرنسا في الصيف، حيث تتنافس ميجان رابيون وأيكس مورجان لاعبتا المنتخب الأمريكي المتوج ببطولة العالم بالإضافة إلى لوسي برونز لاعبة المنتخب الإنجليزي.

وستتنافس جيل إليس، التي فازت بلقب كأس العالم للمرة الثانية مع المنتخب الأمريكي، على لقب أفضل مدرب للسيدات بجانب سارينا فيجمان مدربة منتخب هولندا وفيل نيفيل مدرب إنجلترا.

وهناك جائزة لأفضل مدرب لفرق الرجال بالإضافة لحراس المرمى في الرجال والسيدات، كما سيكون هناك جائزة لأفضل مشجع، وهي جائزة كانت تذهب لأنصار الفرق ككل.

ويتنافس على تلك الجائزة جمهور المنتخب الهولندي، وصيف كأس العالم للسيدات، بجانب أم برازيلية كانت تأخذ طفلها لحضور مباريات فريق بالميراس، وأب من أوروجواي الذي قام بتغيير فريقه المفضل للفريق الذي كان يشجعه نجله المتوفي.