اتحاد أوزبكستان يعلن إقالة كوبر من تدريب المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن اتحاد أوزبكستان لكرة القدم إقالة هيكتور كوبر مدرب المنتخب بعد بداية مخيبة للآمال في تصفيات كأس العالم 2022.

وخسر منتخب أوزبكستان أمام فلسطين بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما بالجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم في بيانه: "يعرب اتحاد كرة القدم عن امتنانه لكوبر ومساعديه على عملهم مع المنتخب الوطني الأوزبكي ويتمنى لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية".

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وسبق للمدرب الأرجنتيني قيادة منتخب مصر خلال الفترة بين مارس 2015 وحتى أواخر يونيو 2018.

وقاد كوبر المنتخب الوطني للوصول إلى منافسات كأس العالم الأخيرة بروسيا بعد غياب 19 عامًا، كما وصل بالفراعنة إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا2017 التي أقيمت بالجابون وفاز بها المنتخب الكاميروني.

جدير بالذكر أن كوبر تولى قيادة منتخب أوزبكستان عقب رحيله عن تدريب الفراعنة قاد الفريق في 17 مباراة فاز في 7 وتعادل في 3 وخسر في 7 آخرين.