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تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري

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يواجه فريق الزمالك أزمة حادة في منطقة وسط ملعبه إذ يغيب الثلاثي طارق حامد ومحمود عبدالعزيز ومحمد حسن، في مباراته اليوم أمام الاتحاد السكندري في اللقاء الذي يقام في تمام الثامنة مساءٍ في أولى جولات الدوري الممتاز.

الزمالك لايمتلك سوى فرجاني ساسي في منطقة وسط الملعب،

الأمر الذي سيدفع ميتشو المدير الفني لسد ثغرة غياب ثلاثي الوسط الدفاعي حامد وعبدالعزيز وحسن، بالاستعانة بأحد اللاعبين الذي من الممكن أن يؤدي بشكل جيد في الشق الدفاعي والأغلب سيكون أحمد سيد زيزو ليلعب بجانب التونسي ساسي، كما أن من المتوقع أن يحل عبدالله جمعة بديلًا لمحمد عبدالشافي بمركز الظهير الأيسر.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري على النحو التالي :

حراسة المرمى : محمد عواد.

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خط الدفاع : عبدالله جمعة، حمدي النقاز، محمود الونش، محمود علاء.

خط الوسط : أحمد سيد زيزو، فرجاني ساسي، أوباما.

خط الهجوم : أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى محمد.

 

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