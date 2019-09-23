المصرى يطوى صفحة الدورى ويستعد لعودة الكونفيدرالية

طوى إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى صفحة الدورى الممتاز بعد تعادله الإيجابى أمام حرس الحدود فى إفتتاحية مباريات الدورى ، وبدأ فى تجهيز لاعبيه لمباراة العودة أمام ماليندى التنزانى بالدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية والتي تقام السبت القادم على ستاد برج العرب بالأسكندرية.

وركز المدير الفنى على مجموعة المقيدين بالقائمة الأفريقية التى تضم فى حراسة المرمى أحمد مسعود وأحمد عبد الفتاح ومحمد شحاتة ، ولخط الدفاع كريم العراقي وإسلام أبو سليمة وأحمد شوشة ومحمود حمد وعبد الناصر دي ماريا وعمر كمال عبد الواحد ، ولخط الوسط فريد شوقي وحجاج عويس وعمرو موسى وأحمد ياسر وإيزي ايميكا وإسلام عطية وحسن علي وحسين رجب وسعيدو سينبورى

، ولخط الهجوم وأوستين أموتو ومحمود وادى وأحمد جمعة ، وإنضم للتدريبات باقى اللاعبين لتحفيز زملائهم للفوز مجددا على ماليندى بعدما تمكنوا من الفوز عليهم بزنجبار بأربعة أهداف مقابل هدف .

وقبل التدريبات عقد إيهاب جلال إجتماعا مع لاعبيه وشاهد معهم لقاء حرس الحدود وكشف لهم مجموعة الأخطاء التى وقعوا فيها خاصة خط الدفاع وعدم التفاهم مع حارس المرمى.

وطالب "جلال" منهم نسيان ماحدث فى المباراة مؤكدا لهم ثقته الكبيرة فيهم فى الفوز بالجولة الأفريقية والتركيز فى المواجهة الأصعب أمام الإسماعيلى فى ثانى جولات الدورى الممتاز ، وأكد لهم خلال

المحاضرة أن الحفاظ على المنافسة فى المقدمة تتطالب بذل مزيدا من الجهد والعرق وأن المنافسات هذا الموسم لن تكون سهلة فى ظل التعاقدات العديدة للفرق الأخرى وقوة المنافسين ، وعلينا أن نكون عند حسن ظن الجماهير البورسعيدية بنا ، وإستأنف الفريق تدريباته بتنفيذ عددا من الجمل التكتيكية والخططية بين جميع اللاعبين مع التأكيد

من ناحية أخرى صرح محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري أن إدارة النادى تواصلت مع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام وأخطرته بعدم رغبتنا تولى طارق مجدى الذى أدار مبارة الحدود أي مباراة أخرى للمصري نظرا لتحامله علينا وأن طرد إيزي إيميكا كان غريبا ويحوم حوله الشكوك وكنا نستحق ركلة جزاء لم تحتسب بعد عرضية من محمود وادي لمست الكرة يد مدافع حرس الحدود وتجاهل الحكم تكرار سقوط لاعب حرس الحدود أنطوني لوكاسا داخل منطقة الجزاء ولم يحصل على أي بطاقة صفراء .