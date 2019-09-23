ليندجرين يعقد محاضرة فنية للاعبي اليد

يعقد السويدي اولا ليندجرين المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبي الفريق على هامش المران اليومي استعدادا للمباريات المقبلة. استعدادا للمباريات المقبلة. ويقوم ليندجرين خلال المحاضرة بشرح العديد من الجوانب الفنية الخاصة بأداء اللاعبين من واقع لقاءات الأسبوع الماضي أمام فريقي الحوار والزهور. من واقع لقاءات الأسبوع الماضي أمام فريقي الحوار والزهور. ويسعى المدرب السويدي إلى علاج بعض الأخطاء وتجهيز العديد من العناصر لتعويض الغيابات التي عانى منها الفريق خلال الفترة الماضية.‎

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