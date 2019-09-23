آلام الركبة تبعد دينا عمرو عن مباراة دجلة

تغيب دينا عمرو، كابتن الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، عن مواجهة وادي دجلة، اليوم الاثنين، في

بطولة منطقة القاهرة بسبب إصابتها بكدمة شديدة في غضروف الركبة.

وتؤدي اللاعبة برنامجا تأهيليا بشكل يومي على هامش تدريبات الفريق للتعافي من آلام الركبة ومن المقرر أن تلتحق بالتدريبات الجماعية والمباريات مع الفريق بعد ٤ أيام.