وزير الرياضة يبحث حل أزمة إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال دولياً

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مجموعة من أبطال مصر في رفع الأثقال وجهازهم الفني؛ لتوضيح دور الدولة المصرية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية في حل أزمة إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال دولياً، وتحفيزهم على استكمال برامجهم التدريبية.

حضر اللقاء كل من الكابتن محمد موسي المدير الفني لمنتخب الأثقال والكابتن ثروت بندارى المدير الإدارى للمنتخب والكابتن محمد حسنى المدرب العام، واللاعبون "

محمد إيهاب، محمد سليم، أحمد عاشور، سارة سمير، حليمة عبد العظيم، سمر حبشي".وأوضح وزير الشباب والرياضة أنه قد تم اتخاذ مجموعة من الخطوات الرسمية بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية والسير في أكثر من اتجاه لحل أزمة الإيقاف الدولى للاتحاد المصري لرفع الاثقال.وطالب الوزير أبطال مصر في رفع الأثقال بالتركيز التام في استكمال معسكراتهم التدريبية وفق الخطط الموضوعة لهم استعدادا للبطولات القادمة لحين الانتهاء من تلك الأزمة، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على المستوى الفني للاعبين من خلال تنفيذ نظم التدريب المخصصة لكل لاعب في إطار تأهيلهم وإعدادهم لمختلف المنافسات.وأكد الدكتور أشرف صبحي تقديمه كل الدعم والمساندة لأبطال مصر في رفع الأثقال الذين يحققون الإنجازات المتميزة في مختلف المحافل الدولية، معرباً عن أمله في أن يكلل الله مساعى الوزارة واللجنة الأوليمبية في حل أزمة الإيقاف الدولى لاتحاد رفع الأثقال، واستئناف مشاركة أبطال مصر في البطولات الدولية المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.