"سيدات اليد" يختتم تدريباته اليوم استعدادا للطيران

يختتم فريق كرة اليد "سيدات" بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الاثنين على الصالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة استعدادا لمواجهة الطيران في الثامنة من مساء غد الثلاثاء. لمواجهة الطيران في الثامنة من مساء غد الثلاثاء. وتقام المباراة على الصالة المغطاة بمقر النادي الاهلي بالجزيرة ضمن منافسات الدور الاول لبطولة منطقة القاهرة . النادي الاهلي بالجزيرة ضمن منافسات الدور الاول لبطولة منطقة القاهرة . وكان فريق كرة اليد "سيدات" بالأهلي قد حقق الفوز في اخر مبارياته علي فريق المعادي بنتيجة 34ـ24

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