راموس يرد على إمكانية عودة مورينيو بطريقته الخاصة

رد قائد نادي ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، على أخبار احتمال عودة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو للإشراف على تدريب النادي الملكي بديلا للفرنسي زين الدين زيدان، بطريقته الخاصة، مؤكدا دعم اللاعبين الكامل لزيزو.

وقال سيرخيو راموس بعد فوز النادي الملكي عل اشبيلية :” عودة مورينيو ؟ .. اللاعبون مع زيدان حتى الموت رغم كل تلك النتائج السابقة .. الحديث عن مدربين آخرين فيه قلة احترام لمدربنا زيدان”.

Advertisements

وأضاف :” يجب أن نُبقي أقدامنا على الأرض لأننا نعلم بأن الطريق طويل .. هُنا يُمكنك أن تتعثر في يوم فيبدأ عن الحديث عن الأزمة”.

يُذكر أن ريال مدريد قد تجاوز آثار هزيمته أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بتجاوزه لاشبيلية على أرضه بهدف دون رد.