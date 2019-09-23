زيدان : هي أفضل مُباراة منذ عودتي إلى ريال مدريد

أبدى زين الدين زيدان، المدير الفني الفرنسي لنادي ريال مدريد الإسباني، رضاه التام عن المردود الذي قدمه اللاعبون في مباراة اشبيلية، التي انتهت لصالح النادي الملكي بهدف نظيف.
وصرح زين الدين زيدان في الندوة الصحفية قائلا :” لقد لعبنا مباراة جيدة في ملعب صعب .. أريد تهنئة اللاعبين وأنا سعيد من أجلهم .. يُمكنني القول بأنه انتصار جماعي”.
وأضاف المدير الفني الفرنسي للنادي الملكي :” إنها أفضل مباراة منذ عودتي للنادي الملكي، لم يسبق لي الشعور بالرضا عن مباراة مثل هذه منذ عودتي .. أهم شيء كان في المباراة هو التضامن بين اللاعبين، عرف اللاعبون كيف يُقاتلون على أرضية الملعب”.
وبخصوص مواطنه الفرنسي بنزيمة، قال زيدان :” لقد سجل ومنحنا الفوز مرة أخرى، لكن لا يجب أن ننسى بأن الفوز يعود لجميع اللاعبين”.
يُذكر أن النادي الملكي قد نجح في الفوز على مضيفه اشبيلية ليرتقي إلى مقاسمة الصدارة مع أتليتيك بلباو.
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