رياضة | مفاجآت ريال مدريد في قائمة أفضل لاعب في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت ريال مدريد في قائمة أفضل لاعب في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من الواضح أن ريال مدريد لم يستمتع بأفضل المواسم في 2018/1919 ، ومع ذلك يبقى الاحترام لبعض لاعبي النجم، وسيتم تمثيل الفريق بشكل كبير في "أفضل" كرة القدم في FIFA لعام 2019.

بعد التصويت تم تقليص عدد المرشحين من بين 55 مرشحًا أوليًا ، وسيضم فريق زين الدين زيدان أربعة ممثلين في التشكيلة النهائية.

يظهر سيرجيو راموس للمرة العاشرة ، بينما سيكون لوكا مودريتش في الفريق للعام الخامس على التوالي. كن مشاركًا ، رغم حملة أقل من مثالية لعام 2018/19 ، وسيحضر عدن هازارد للمرة الثانية فقط.

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لن يتم اختيار أي لاعب إسباني في تاريخ الجائزة أكثر من راموس مع اختيار قائد فريق لوس ميرينجو العاشر رؤيته يتفوق على تحقيق أندريس إنييستا ، الذي كان في الحادية عشر في تسع مناسبات مختلفة.

برشلونة هو الفريق الذي يضم أكثر المرشحين من القائمة الأصلية التي تضم 55 رجلًا ، حيث كان بلوجرانا 10 لاعبين في السباق في حين كان ليفربول ومانشستر سيتي خلفهما مباشرة حيث تم ترشيح ثمانية لاعبين على التوالي.

ويمثل إسبانيا كل من راموس وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وديفيد دي جيا وداني كارفاجال وجيرارد بيكيه ، بينما فازت البرازيل فقط بلوجا. تسعة ترشيحاتهم.