رياضة | الشلهوب يكشف حقيقة طلب صلاح الحصول على قميص الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشلهوب يكشف حقيقة طلب صلاح الحصول على قميص الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد الشهلوب، نجم وأسطورة نادي الهلال السعودي، أنه قد شعر بشرف كبير عندما طلب منه نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، الحصول على قيمص نادي الهلال السعودي، مؤكدًا بأن محمد صلاح شخص غاية في التواضع والأدب الجام.

وخلال تصريحاته لصحيفة الاتحاد الإماراتية، قال الشلهوب: "في الحقيقة كان شرف كبير لي أن يطلب محمد صلاح مني قميص الهلال وفعلاً أرسلت له القميص، موقعاً من لاعبي الفريق، أنا أرى بأن محمد صلاح هو شرف كبير للكرة العربية، ونحن نحبه ونقدره كثيرًا، ولكن الطريف أنني أشجع مانشستر يونايتد المنافس اللدود لنادي ليفربول ولست من محبي ليفربول، ولكن لأجل عيون محمد صلاح (حبيته) وأتمنى له كل الخير".

وتطرق الشهلوب للحديث عن موعد إعتزاله كرة القدم، وقال: " في الحقيقة أنا لا أجامل نفسي، ولكني بالفعل لا أعرف متى سيكون وقت إعتزالي، أشعر بإني قادر على مواصلة اللعب في أعلى المستويات، ولكن الآن أنا منتظم في التدريبات بشكل كامل مع الفريق، بدون استثناءات، أريد أن أكمل مسيرتي مع نادي الهلال، وأحقق الألقاب والبطولات رفقة النادي في الفترة القادمة".

وأشارت الشهلوب، بأنه سعيد بما قدمه مع نادي الهلال على مدار السنوات الماضية، ولكنه رغم ذلك يسعى لتحقيق المزيد والمزيد لجماهير النادي.