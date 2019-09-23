رياضة | الأهلي يعلن إصدار أول ألبوم رسمي (اعرف تفاصيله)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن إصدار أول ألبوم رسمي (اعرف تفاصيله) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي إصدار اول ألبوم رسمي خاص بالنادي يتضمن كل ما يتعلق بتاريخ النادي ورموزه ونجومه وبطولاته على مر العصور.

وأوضح توفيت الأهلي يحرص دائمًا على تعزيز علاقته بأعضائه وجماهيره ومن ثم جاءت فكرة طرح الألبوم لاستكمال الخطة الموضوعة بشأن زيادة قيمة النادي التجارية والتسويقية مؤكدًا أن هذا الألبوم سيكون أول ملصق صور رسمي يصدر للنادي الأهلي عبر تاريخه على غرار أكبر الأندية العالمية.

وكان الأهلى قد تعاقد مع شركة بروسيرف لاصدار الألبوم الذى يتضمن تعريف الأجيال الحالية بنجوم ورموز النادي عبر التاريخ بجانب توثيق النادي بصورة مميزة تليق باسم ومكانة الأهلي الإقليمية والعالمية.

وذكر مدير التعاقدات والتسويق بالنادي أن الألبوم المنتظر صدوره يستهدف أيضًا ربط القاعدة الجماهيرية للنادي برموزه ونجومه ولاعبيه على مر العصور، بالإضافة إلى تأكيد ريادة النادي إقليميًا وعربيًا.

من جانبه أكد مصطفي أحمد مصطفى رئيس الشركة المتعاونة لإصدار ألبوم الأهلي أن هذا المشروع سيكون بمثابة بداية لتعاون مثمر وبناء مع النادي الأهلي في مجال الملصقات الرياضية، مؤكدًا أن الألبوم منتظر صدوره خلال الأيام المقبلة

قائمة الأهلي ضد سموحة

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمود وحيد - أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة

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خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - صالح جمعة - وليد سليمان - حسين الشحات - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ - حسام عاشور – جيرالدو دا كوستا - رمضان صبحي

خط الهجوم: مروان محسن - صلاح محسن - جونيور أجايي

قائمة سموحة ضد الأهلي

حراسة المرمى: الهاني سليمان وعمر صلاح وحسين تيمور.

خط الدفاع: رجب نبيل وأحمد جمال ومحمود عزت وكريم يحيى وفارس مجاهد وأحمد أبو الفتوح ومحمد الترهوني و شريف رضا ومحمد كوفي.

خط الوسط: يوسف ديوب وأحمد حمص وإيدي إيمومو ومحمد حليمو وإسلام الفار وناصر ماهر وأحمد مكي وإسلام جمال وفوزي الحناوي

خط الهجوم: حسام حسن ورونالد وانجا ومحمد جمال