رياضة | فلسطين تقيل هيكتور كوبر من أوزبكستان.. اعرف أرقامه الكارثية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلسطين تقيل هيكتور كوبر من أوزبكستان.. اعرف أرقامه الكارثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اتحاد الكرة في أوزبكستان عن إقالة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر من منصبه كمدير فني للمنتخب الأوزبكي وذلك بعد البداية غير المبشرة في تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

ونشر الاتحاد الأوزبكي بيان رسمي للحديث حول تفاصيل إقالة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، وجهازه الفني المعاون، وقال فيه: "يعرب اتحاد كرة القدم عن امتنانه لكوبر ومساعديه على عملهم مع المنتخب الوطني الأوزبكي ويتمنى لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية".

Advertisements

وقاد هيكتور كوبر كان قد قاد منتخب أوزبكستان في 17 مباراة منذ توليه المهمة بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر، ونجح كوبر في تحقيق الفوز في 7 مباريات فقط مع المنتخب الأوزبكي، وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في 7 مباريات أخرى.

وكان منتخب أوزبكستان قد خسر اللقاء الأول له في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 أمام منتخب فلسطين، وهو ما جعل المهمة تبدو أصعب على المنتخب الأوزبكي في التأهل إلى نهائيات كأس العالم القادمة في قطر.

يذكر أن هيكتور كوبر كان قد تولى تدريب منتخب مصر قبل بطولة كأس أمم أفريقيا 2017، ونجح في الوصول إلى المباراة النهائية في تلك البطولة، ولكنه قد خسر اللقب أمام منتخب الكاميرون، وبعد ذلك نجح في قيادة الفراعنة في الوصول إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018 بعد غياب دام لمدة 19 عامًا.