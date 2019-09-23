شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات بالجملة عبر «التواصل الاجتماعي» بعد فوز ريال مدريد ضد إشبيلية والان مع التفاصيل

شهد ملعب راموس سانشيز بيزخوان، فوز ريال مدريد ضد إشبيلية بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، أنه قدم ريال مدريد ضد إشبيلية، عرضًا أكثر من رائع، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، حيث نجحوا في الفوز بالمباراة، وتعديل المسار بعد الهزيمة الأوروبية الأخيرة ضد باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة دون رد .

احتفالات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فوز ريال مدريد ضد إشبيلية

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن الثنائي كريم بنزيما وجاريث بيل، ثنائي ريال مدريد، قد احتفلا بالفوز ضد إشبيلية عبر حساباتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

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وعبر كريم بنزيما عن فرحته قائلًا: "يا له من فريق ".

وتابعت الصحيفة المقربة من ريال مدريد، لم يكن المهاجم وحده ، لأن كلًا من جاريث بيل وداني كارفاخال وسيرجيو راموس كانوا سعداء أيضًا.

وكتب راموس على فيسبوك: "النقاط الثلاث الكبرى الليلة ، دعنا نواصل" ، كما كان داني كارفاخال سعيدًا أيضًا، حيث قال: "حصلنا على النقاط الثلاث وتصدرنا الموقف"، فيما قال جاريث بيل: "ثلاث نقاط مهمة الليلة" .

ريال مدريد يبتعد عن برشلونة ويتصدر الليجا

وعلى صعيد أخر، انحاز الفوز لصالح ريال مدريد ضد إشبيلية، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في إطار الجولة الخامسة من الليجا، ليبتعد ريال مدريد الذي يشارك أتلتيك بلباو صدارة الليجا برصيد 11 نقطة، عن غريمه التارخيي برشلونة بأربعة نقاط كاملة، وذلك بعدما جمع النادي الكتالوني 7 نقاط فقط احتل بهم المركز الثامن .