شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يسب حكم مباراة برشلونة ضد غرناطة والان مع التفاصيل

سقط فريق برشلونة ضد غرناطة، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوس كارمينيس، في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن قيام المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، بفعل مهين لحكم مباراة برشلونة ضد غرناطة، بعدما سبه أمام الكاميرات.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أنه قد ادعى لويس سواريز أن حارس مرمى غرناطة قد قام بعرقلته، لكن حكم المباراة قرر عدم وجود أي خطأ، ليصرخ المهاجم الأوروجوياني في وجه الحكم المساعد قائلًا : "أنت أحمق" .

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والتقطت الكاميرات صراخ سواريز أمام الحكم المساعد حيث قال: " أنت أحمق، تبدو كطفل صغير كاذب، أنت كاذب".

وبهذه الهزيمة يواصل فريق برشلونة بدايته المتعثرة في بطولة الليجا، وذلك بعدما جمع 7 نقاط فقط من أصل 5 مواجهات، بواقع الفوز في مباراتين وتعادل وحيد وخسارتين .

ريال مدريد يبتعد عن برشلونة ويتصدر الليجا

وعلى صعيد أخر، انحاز الفوز لصالح ريال مدريد ضد إشبيلية، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في إطار الجولة الخامسة من الليجا، ليبتعد ريال مدريد الذي يشارك أتلتيك بلباو صدارة الليجا برصيد 11 نقطة، عن غريمه التارخيي برشلونة بأربعة نقاط كاملة، وذلك بعدما جمع النادي الكتالوني 7 نقاط فقط احتل بهم المركز الثامن .