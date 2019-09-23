شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشات حول إقالة سييرا وحل خلافه مع البيشي والان مع التفاصيل

تعقد إدارة نادي الإتحاد عدة اجتماعات هذا الأسبوع الجاري مع التشيلي جوزيه سييرا المدرب الاول للكرة بالعميد، وذلك لبحث أسباب تدني النتائج عقب الهزيمة التي تلقاها أمام الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في ختام مباريات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقا لما ذكرته جريدة الرياضية فإن إدارة النادي وعلى رأسهم أنمار الحائلى يفضلوا مناقشة المدرب وطرح بعض الأفكار عليه بدلًا من إقالته حالياً.

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ومن المقرر أيضا انعقاد اجتماع ثنائي بين سييرا وعبدالعزيز البيشي لاعب الوسط على هامش أول حصة تدريبية قادمة لإنهاء خلاف يتكتم عليه النادي بين الاعب والمدرب .

و أدى الخلاف إلى إبعاد البيشي عن قائمة الفريق التي خسرت يوم الثلاثاء الماضي وأدت إلى الإطاحة بالإتحاد من دوري آبطال آسيا.

يذكر ان الاتحاد خسر أمام فريق الهلال السعودي مباراتين في أسبوع واحد ، حيث كانت المباراة الاولى في دور الربع النهائي لدوري ابطال أسيا، وكانت الخسارة بثلاثة أهداف للهلال مقابل هدف للاتحاد ، كما تكررت الهزيمة الساحقة في دوري المحترفين السعودي وتجمد رصيده ب ٣ نقاط في المركز ال١٤ من ترتيب الدوري .