شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ريال مدريد يدافع عن زيدان بعد فوز ريال مدريد ضد إشبيلية والان مع التفاصيل

دافع الإسباني إيكر كاسياس، أسطورة ريال مدريد، عن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، وذلك بعدما أثيرت الكثير من التقارير الصحفية التي تشير إلى الإطاحة به من منصبه .

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه قد ساند إيكر كاسياس زميله السابق، زين الدين زيدان، وذلك بعدما أطلق تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعدما تمكن النادي الملكي من الفوز على إشبيلية بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في إطار الجولة الخامسة من الليجا.

أسطورة ريال مدريد: زيدان هو الأفضل

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وقال كاسياس في تغريدته : زيدان هو الأفضل، سوف يجادل البعض إذا كان لديه العديد من العيوب، لكنه لن يكون هناك حديث عن بديل محتمل له على مقاعد البدلاء، كما أنه لم يتم اتخاذ أي قرار من إدارة النادي حول اقصائه عن منصبه، ليس هناك أي موقف سيئ من إدارة النادي تجاه زيدان .

بنزيما يقتنص الفوز لـ«ريال مدريد ضد إشبيلية»

وكان الفرنسي كريم بنزيما قد استطاع قيادة فريقه ريال مدريد للفوز على مضيفه إشبيلية، وفك عقدة ملعب رامون سانشيز بيزخوان، وذلك بعدما تمكن من إحراز هدف المباراة الوحيد، ليحقق الفريق الفوز الأول له على هذا الملعب بعد 4 أعوام .

وبهذا الفوز يرتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 11، ليتشارك صدارة جدول ترتيب البطولة مع اتلتيك بلباو، فيما يتجمد رصيد إشبيلية عند النقطة 10 في المركز الخامس.