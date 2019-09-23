شكرا لقرائتكم خبر عن أيقونة هولندا يقدم حفل الفيفا لجوائز "The Best" والان مع التفاصيل

يقام اليوم الأثنين، حفل تقديم جوائز الأفضل في العالم "The Best" والتي ينظمها الفيفا سنويًا، حيث ستقام في مسرح لا سكالا بمدينة ميلانو الإيطالية، في تمام الثامنة والنصف مساًء .

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن الأسطورة الهولندية رود خوليت، هو من سيقدم الحفل، بجانب الإيطالية إيلاريا داميكو .

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صراع متجدد بين رونالدو وميسي وفان دايك نحو جائزة الأفضل في العالم

ويسعى الثلاثي ليونيل ميسي(الأرجنتين/برشلونة)، كريستيانو رونالدو (البرتغال/ يوفنتوس)، فيرجيل فان دايك (هولندا/ ليفربول)، إلى الفوز بالجائزة الأبرز في الحفل، وهي جائزة الأفضل في العالم .

ويأتي ذلك بعدما كان قد دخل الثلاثي في سباق من أجل الحصول على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، خلال الشهر الماضي، قبل أن يحسمها الصخرة الهولندية فيرجيل فان دايك لصالحه، أمام أنظار الثنائي الأسطوري كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.