شكرا لقرائتكم خبر عن العنصرية تجتاح ملاعب ايطاليا والان مع التفاصيل

اقر رئيس "الفيفا" السويسري جياني إنفانتينو أن الوضع "يزداد سوئاً" بخصوص العنصرية في الملاعب الإيطالية تعليقا على توقف مباراة أتالانتا وفيورنتينا ضمن الدوري الايطالي لبضع دقائق بسبب صيحات وعبارات عنصرية استهدفت المدافع البرازيلي دالبير هنريكي.

وقال إنفانتينو في تصريح لقناة "راي 2" الإيطالية: " نحن نحاول ردع و مكافحة العنصرية من خلال التعليم، وإدانتها والحديث عنها. لا يمكننا قبول العنصرية في المجتمع وبالاخص في رياضة كرة القدم".

وتوقفت مباراة أتالانتا وفيورنتينا لبضع دقائق بسبب عبارات عنصرية ومسيئه استهدفت دالبير الذي اشتكى لحكم المباراة أورساتو، فاتخذ الأخير قرار ايقاف المباراة وطلب من مذيع الملعب بث رسالة الى الجماهير بوقف هذه العبارات لكنها قوبلت بصافرات والاستهتار بها .

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وتابع إنفانتينو في حديثه للقناة : "علينا أن نحدد هوية المسؤولين ونطردهم من الملاعب. يجب فرض عقوبات كبيرة واضحة، كما في الدوري الانجليزي ، يجب ألا نخاف من إدانة العنصريين، يجب أن نقاتلهم حتى النهاية ونستمر في مواجهتهم للحد من هذه الظاهرة الغير اخلاقيه ولا انسانيه ".

ومنذ بداية الموسم، تم استهداف مهاجم إنتر ميلان الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو ولاعب وسط ميلان الدولي العاجي فرانك كيسيي بصيحات القردة دون اتخاذ أي رد او عقوبة بحق الجماهير وأنديتها او حتي رد اعتبار لللاعبين المتضررين منهم .

في الموسم الماضي، كان لاعب فريق اليوفي بليز ماتويدي وزميله في الفريق مويس كين ومدافع نابولي الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي ضحايا هذه الظاهرة التي اصبحت تتكرر بشكل كبير منذ سنوات في إيطاليا.