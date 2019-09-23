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مواعيد مباريات البطولة العربية والقنوات الناقلة

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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات البطولة العربية والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

تقام اليوم العديد من مباريات البطولة العربية، والتي سيكون أبرزها مواجهة شبيبة الساورة الجزائري ضد الشباب السعودي، ويقدم لكم موقع نيوز، مواعيد مباريات البطولة العربية والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات البطولة العربية والقنوات الناقلة 

الجزيرة الإماراتى ضد النصر العمانى ، في تمام الخامسة إلا ربع، على أن تذاع عبر قناة ابوظبى 1. 

الشرطة العراقى ضد الكويت الكويتي، في تمام السادسة مساًء، على أن تذاع عبر قناة ابوظبى الرياضية 2.

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نوذابيو ضد الجيس اسوري، في تمام السابعة مساًء، على أن تذاع عبر قناة أبوظبي الرياضية 3.

الرجاء المغربي ضد هلال القدس الفلسطيني، في التاسعة مساًء، على قناة ابوظبى الرياضية 2.

شبيبة الساورة الجزائرى ضد الشباب السعودى، في التاسعة مساًء – على أن تذاع عبر قناة ابوظبى الرياضية 1.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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