شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب» يكشف كيف خدع محمد صلاح حارس تشيلسي في هدف «أرنولد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن تأثير تمريرة محمد صلاح لزميله ترينت أليكساندر-أرنولد الذي جعل تسديدة الثاني في شباك تشيلسي مستحيل إيقافها.

وكان ليفربول قد أحرز الهدف الأول، في المباراة التي انتهت بفوزه بهدفين للاشئ على تشيلسي، من ركلة حرة مباشرة مررها محمد صلاح بكعبه لـ«أليكساندر-أرنولد»، الذي سدد الكرة مباشرة في الشباك.

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وفي حوار للموقع الرسمي لناديه، قال «كلوب» عن كرة الهدف الأول: «بالطبع تم التدرب عليها. وظيفة اللاعبين هي معرفة أفضل فرصة للتسجيل».

وأضاف: «تمريرة محمد صلاح غيرت زاوية التسديد وغيرت الأسلوب وجعلت من المستحيل على كيبا التصدي لها. كان هدفاً رائعًا».

وتابع: «تنفيذ الركلات الحرة المباشرة مهمة اللاعبين، ولا يمكننا أن نوضح لهم كيف يقومون بتنفيذها. أحببت طريقة تنفيذنا للركلات الركنية في الشوط الثاني، وربما كان في إمكاننا تسجيل هدفين أخرين. فعلنا الكثير من الأشياء الجيدة خلال المباراة، وفي النهاية عليك التسجيل، وهذا ما فعلناه».