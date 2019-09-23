شكرا لقرائتكم خبر عن «إنفانتينو» يشيد بأفكار «الخطيب» في تطوير الكرة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن تقديره الخالص لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، لمشاركة الأخير الفاعلة في اجتماع العمل الأول؛ بشأن تنظيم المسابقات في أفريقيا، في إطار الشراكة بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» وفيفا والذي جرى 11 سبتمبر الجاري بمقر الكاف.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، قال إنفانتينو في خطاب تسلمه رئيس الأهلي أمس، إنه شخصيًا ونيابةً عن الاتحاد الدولي يشكر الكابتن محمود الخطيب على حماسه ورغبته في خدمة كرة القدم في القارة الإفريقية بأفكار وبخبرات كبيرة وهو ما تم تناوله في الاجتماع المشار إليه والذي ركز في نفس الوقت على العديد من الملفات الرئيسية في مقدمتها تحسين مسابقات أندية القارة وحوكمة كرة القدم الإفريقية، وزيادة الإيرادات والعوائد من المسابقات والأحداث الرياضية، وكذلك التحكيم الأفريقي ونظام تراخيص الأندية والسلامة والأمن التي سوف تساهم في تطوير الرياضة التي توحد الشعوب.

وأكد إنفانتينو في خطابه لرئيس الأهلي أن هذا التعاون من جانبه وكل القائمين على المنظومة الكروية، سوف يساعد كثيرًا على مواصلة تطوير كرة القدم الأفريقية وبناء مستقبلها لتحقيق المزيد من النجاحات على كافة المستويات.