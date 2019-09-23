شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يخرج من الأندلس بشباك نظيفة للمرة الأولى منذ 17 عامًا (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتزع ريال مدريد فوزًأ ثمينًا من قلب ملعب رومان سانشيز بيزخوان، معقل فريق إشبيلية، بعد أن تغلب على منافسه بنتيجة 1-0، في ختام مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني «لاليجا».

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 11 نقطة، في صدارة الترتيب، برفقة فريق أتلتيك بلباو، لكن العملاق الباسكي له الأفضلية في الصدارة، بسبب فارق الأهداف (+5 مقابل +4 لـ ريال مدريد).

وجاء هدف المباراة الوحيد بعد 20 دقيقة تقريبًا من بداية الشوط الثاني، بواسطة الهداف الفرنسي كريم بنزيمة، الذي سجل خامس أهدافه في لاليجا هذا الموسم، ليعتلي صدارة ترتيب الهدافين رفقة مهاجم فياريال، جيرارد مورينو.

وسجل بنزيمة هدفه رقم 20 في لاليجا خلال عام 2019، وهو سجل تهديفي لا يفوقه سوى الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 21 هدف خلال نفس الفترة في المسابقة.

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وجاء هدف بنزيمة من ضربة رأسية، ليكون الفرنسي سجل 9 أهداف بالرأس خلال عام 2019، وهو سجل لا يملكه أي لاعب اخر على مستوى الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى خلال نفس الفترة.

وتعرض إشبيلية للهزيمة الأولى في لاليجا هذا الموسم، وهو الفوز الأول لريال مدريد في معقل النادي الأندلسي في لاليجا منذ مايو 2015 (3-2)

وخرج البلجيكي تيبو كورتوا بشباك نظيفة لأول مرة منذ فبراير الماضي (ضد ديبورتيفو ألافيس) منهيًا سلسلة من 17 مباراة متتالية استقبل فيها حارس ريال مدريد لأهداف، وجاء ذلك في ملعب لم يخرج فيه ريال مدريد بشباك نظيفة في مباراة في لاليجا منذ 17 عامًا.

ولم يتعرض ريال مدريد لأي تسديدة على مرماه خلال ال90 دقيقة لأول مرة في لاليجا منذ أغسطس 2016 (ضد ريال سوسيداد.. انتهت 3-0).

وشارك سيرجيو راموس بشكل اساسي في مباراة الأمس ليحقق الفوز رقم 400 مع ريال مدريد في لاليجا بالأمس، ليصبح على بعد 29 نتيجة فوز من معادلة الرقم القياسي في النادي المدون بأسم المهاجم الشهير، راؤول جونزاليس (429 فوز بقميص ريال مدريد في لاليجا).