الأهلي المصري يعلن صدور أول ألبوم تاريخي للنادي 

الإثنين 23 سبتمبر 2019

أعلن أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالنادي عن إصدار اول ألبوم رسمي خاص بالنادي يتضمن كل ما يتعلق بتاريخ النادي ورموزه ونجومه وبطولاته على مر العصور.



وأضاف أن الأهلي يحرص دائمًا على تعزيز علاقته بأعضائه وجماهيره ومن ثم جاءت فكرة طرح الألبوم لاستكمال الخطة الموضوعة بشأن زيادة قيمة النادي التجارية والتسويقية مؤكدًا أن هذا الألبوم سيكون أول ملصق صور رسمي يصدر للنادي الأهلي عبر تاريخه على غرار أكبر الأندية العالمية.

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وكان الأهلى قد تعاقد مع شركة بروسيرف لاصدار الألبوم الذى يتضمن تعريف الأجيال الحالية بنجوم ورموز النادي عبر التاريخ بجانب توثيق النادي بصورة مميزة تليق باسم ومكانة الأهلي الإقليمية والعالمية.

وذكر مدير التعاقدات والتسويق بالنادي أن الألبوم المنتظر صدوره يستهدف أيضًا ربط القاعدة الجماهيرية للنادي برموزه ونجومه ولاعبيه على مر العصور، بالإضافة إلى تأكيد ريادة النادي إقليميًا وعربيًا.

من جانبه أكد مصطفي أحمد مصطفى رئيس الشركة المتعاونة لإصدار ألبوم الأهلي أن هذا المشروع سيكون بمثابة بداية لتعاون مثمر وبناء مع النادي الأهلي في مجال الملصقات الرياضية، مؤكدًا أن الألبوم منتظر صدوره خلال الأيام المقبلة.