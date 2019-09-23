دي سي يونايتد يواصل انتفاضته في الدوري الأمريكي ويحقق الفوز الثالث على التوالي

الإثنين 23 سبتمبر 2019

واصل دي سي يونايتد انتفاضته في دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين وحقق انتصاره الثالث على التوالي بالتغلب على سياتل ساوندرز 2 / صفر مساء الأحد (صباح اليوم الاثنين بتوقيت جرينتش) .



كما تغلب نيويورك ريد بولز على فيلادلفيا يونيون 1 / 1 وتعادل دالاس مع نيويورك سيتي 1 / 1 وبورتلاند تيمبرز مع مينيسوتا يونايتد سلبيا.

ورفع دي سي يونايتد رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع بمجموعة الشرق علما بأنه الفوز الثالث على التوالي للفريق بعد ثلاث هزائم متتالية فيما تجم رصيد ساوندرز عند 50 نقطة في المركز الثاني بمجموعة الغرب.

وسجل لوكاس رودريجيز وفريدريك برلنت هدفي المباراة في الدقيقتين 14 و54 .

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وتغلب نيويورك ريد بولز على فيلادلفيا يونيون بهدفين سجلهما توم بارلوودانيال روير في الدقيقتين 32 و90 ليرفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الخامس بمجموعة الشرق ويتجمد رصي فيلادلفيا يونيون عند 52 نقطة في المركز الثالث بنفس المجموعة.

وتعادل دالاس مع نيويورك سيتي بهدف سجله زيدنيك أوندراسك في الدقيقة 66 مقابل هدف سجله فالنتين كاستيلانوس في الدقيقة الأولى من المباراة ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس بمجموعة الغرب مقابل 58 نقطة لنيويورك سيتي في صدارة مجموعة الشرق.

وسقط بورتلاند تيمبرز في فخ التعادل السلبي مع مينيسوتا يونايتد ليواصل بورتلاند بهذا نتائجه السلبية حيث جاء هذا التعادل بعد هزيمتين متتاليتين للفريق في المسابقة.

ورفع بورتلاند تيمبرز رصيده إلى 44 نقطة ليظل في المركز الثامن بمجموعة الغرب بفارق الأهداف فقط خلف سان خوسيه إيرثكويكس.

ورفع مينيسوتا يونايتد رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث بنفس المجموعة وبفارق نقطة واحدة خلف سياتل ساوندرز.