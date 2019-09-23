اتحاد كرة اليد يدعو حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لحضور افتتاح المقر الجديد...

جدة - عمرو شويل وجه مسئولو اتحاد كرة اليد دعوة للدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى للعبة، لحضور وضع حجر أساس المقر الجديد للاتحاد بالسادس من أكتوبر، بحضور عدد من المسئولين على الرياضة يوم 3 أكتوبر المقبل.

ويحاول اتحاد اليد إنهاء ترتيب وضع حجر الأساس للمقر الجديد خلال اليومين المقبلين لترتيب عدد الحضور المشاركين فى الحدث.

كما دعا اتحاد كرة اليد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ورؤوساء الأندية التابعة للاتحاد وعدد من أسرة اللعبة لحضور هذا الحدث المهم.

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ويعتبر مقر اتحاد كرة اليد الجديد بالسادس من أكتوبر صرحا كبيرا يحتوى على ملعب يتسع لـ 4500 متفرج استعدادا لاستقبال بطولة العالم للكبار 2021، كما يحتوى المقر على مكان مخصص لإقامة لاعبى المنتخب ومكتب فرعى للاتحاد الدورى ومقر للإكاديمية الأفريقية.

وتم وضع حجر أساس مقر الاتحاد الجديد عام 2016 بمدينة الشروق قبل أن يتم نقله إلى مدينة السادس من أكتوبر.

ووافق مجلس الوزراء مسبقا على استبدال الصالة المخطط إنشاؤها بمدينة شرم الشيخ لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، ليصبح إنشاء الصالة بالأرض المقرر إقامة مقر جديد بها للاتحاد، والمخصصة لوزارة الشباب والرياضة بنظام نقل الأصول بالمحور المركزى الخدمى بمدينة 6 أكتوبر.