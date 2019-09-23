شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يختتم استعداداته لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينهى فريق الإسماعيلى اليوم الاثنين استعداداته لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى، على أن يدخل الدراويش معسكراً مغلقاً بعد مران الليلة.

وتطير بعثة الإسماعيلى صباح غد الثلاثاء، لتونس لملاقاة أهلى بنى غازى الليبى فى تمام الثامنة والنصف صباحاً، فى إطار مباريات الإياب لدور الـ32 للبطولة العربية المقرر إقامتها الجمعة المقبلة وكانت مباراة الذهاب قد أٌقيمت على استاد الإسماعيلية وانتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأعلن أهلى بنى غازى الليبى، عن إقامة المباراة فى دولة تونس على استاد المنستير، بسبب الأحداث السياسية التى تمنع دولة ليبيا من استضافة اللقاء.

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ويترأس بعثة فريق الإسماعيلى المتوجهة لتونس للمستشار محمد الكلية عضو مجلس إدارة النادى وأمين الصندوق.

وكان الإسماعيلى قد فاز على الجونة بهدف دون رد فى مستهل مشوار الدراويش بمسابقة الدورى العام.