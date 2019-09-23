شكرا لقرائتكم مباراة الزمالك وبطل السنغال بدون جمهور على بتروسبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام مباراة الإياب بين الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال يوم 28 سبتمبر الجارى على ستاد بتروسبورت بدون جمهور ، بعد إخطار الجهات الامنية للفريقين بذلك

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن حكام المباراة التى تقام فى إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويدير المباراة طاقم تحكيم من مالي بقيادة محمدوا كيتا حكما للساحة، ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ويراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني.

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ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق السنغالي إلى القاهرة غدا الثلاثاء استعدادا لخوض لقاء العودة أمام الزمالك.

يُذكر أن الزمالك خسر لقاء الذهاب في السنغال بهدفين مقابل هدف على ملعب لاديوار، ويكفي الفريق الأبيض الفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المرتقب من أجل التأهل إلى دور المجموعات من البطولة الإفريقية الأغلى.