شكرا لقرائتكم مباراة الزمالك وبطل السنغال بدون جمهور على بتروسبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق السنغالي إلى القاهرة غدا الثلاثاء استعدادا لخوض لقاء العودة أمام الزمالك.
يُذكر أن الزمالك خسر لقاء الذهاب في السنغال بهدفين مقابل هدف على ملعب لاديوار، ويكفي الفريق الأبيض الفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المرتقب من أجل التأهل إلى دور المجموعات من البطولة الإفريقية الأغلى.
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