شكرا لقرائتكم إنفانتينو يشكر محمود الخطيب لمشاركة فى اجتماع الفيفا الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم، الشكر لمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى لمشاركة الأخير الفاعلة فى اجتماع العمل الأول؛ بشأن تنظيم المسابقات فى أفريقيا فى إطار الشراكة بين الاتحاد الأفريقى لكرة القدم والفيفا والذى جرى 11 سبتمبر الجارى بمقر الكاف.

وأكد إنفانتينو فى خطاب تسلمه رئيس الأهلى أمس، أنه شخصيًا ونيابةً عن الاتحاد الدولى يشكر محمود الخطيب على حماسه ورغبته فى خدمة كرة القدم فى القارة الأفريقية بأفكار وبخبرات كبيرة وهو ما تم تناوله فى الاجتماع المشار إليه والذى ركز فى نفس الوقت على العديد من الملفات الرئيسية فى مقدمتها تحسين مسابقات أندية القارة وحوكمة كرة القدم الأفريقية، وزيادة الإيرادات والعوائد من المسابقات والأحداث الرياضية، وكذلك التحكيم الأفريقى ونظام تراخيص الأندية والسلامة والأمن التى سوف تساهم فى تطوير الرياضة التى توحد الشعوب.

Advertisements

وأوضح إنفانتينو فى خطابه لرئيس الأهلى أن هذا التعاون من جانبه وكل القائمين على المنظومة الكروية، سوف يساعد كثيرًا على مواصلة تطوير كرة القدم الأفريقية وبناء مستقبلها لتحقيق المزيد من النجاحات على كافة المستويات.