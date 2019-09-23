شكرا لقرائتكم إنفانتينو يشكر محمود الخطيب لمشاركة فى اجتماع الفيفا الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قدم جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم، الشكر لمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى لمشاركة الأخير الفاعلة فى اجتماع العمل الأول؛ بشأن تنظيم المسابقات فى أفريقيا فى إطار الشراكة بين الاتحاد الأفريقى لكرة القدم والفيفا والذى جرى 11 سبتمبر الجارى بمقر الكاف.
وأكد إنفانتينو فى خطاب تسلمه رئيس الأهلى أمس، أنه شخصيًا ونيابةً عن الاتحاد الدولى يشكر محمود الخطيب على حماسه ورغبته فى خدمة كرة القدم فى القارة الأفريقية بأفكار وبخبرات كبيرة وهو ما تم تناوله فى الاجتماع المشار إليه والذى ركز فى نفس الوقت على العديد من الملفات الرئيسية فى مقدمتها تحسين مسابقات أندية القارة وحوكمة كرة القدم الأفريقية، وزيادة الإيرادات والعوائد من المسابقات والأحداث الرياضية، وكذلك التحكيم الأفريقى ونظام تراخيص الأندية والسلامة والأمن التى سوف تساهم فى تطوير الرياضة التى توحد الشعوب.
وأوضح إنفانتينو فى خطابه لرئيس الأهلى أن هذا التعاون من جانبه وكل القائمين على المنظومة الكروية، سوف يساعد كثيرًا على مواصلة تطوير كرة القدم الأفريقية وبناء مستقبلها لتحقيق المزيد من النجاحات على كافة المستويات.
كانت هذه تفاصيل خبر إنفانتينو يشكر محمود الخطيب لمشاركة فى اجتماع الفيفا الأول... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.