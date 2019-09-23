شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يؤكد تجميد أيمن حفنى حتى يناير المقبل ولا يحق له الرحيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صدم مسئولو اتحاد الكرة، أيمن حفنى لاعب المقاصة، بالتأكيد أنه ليس لاعبا حرا، حيث يرتبط بعقد مع مصر المقاصة، وبالتالى لا يحق له الرحيل لأى ناد آخر.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه ليس من حق أيمن حفنى قيد نفسه فى قائمة أى نادٍ بالدورى الممتاز المصرى بصفته لاعبا حرا، إلا بعد فسخ عقده مع المقاصة وهو ما لم يحدث.

وأعلن نادى مصر للمقاصة السبت الماضى، فى بيان أكد خلاله التمسك بقيد لاعب الفريق الجديد أيمن حفنى القادم من الزمالك فى موسم الانتقالات الصيفى المنقضى.

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وجاء بيان مصر للمقاصة ما يلى: "تقدم مجلس إدارة نادى مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة يؤكد أحقيته فى قيد اللاعب أيمن حفنى الوافد الجديد من نادى الزمالك فى قائمة نادى المقاصة للموسم الجديد، نظرا لوجود خطأ فى تفسير لوائح القيد الخاصة فى قوائم المعارين واللاعبين مواليد 97 فى نظام الموسم الجديد".

وأوضح وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة أن النادى يتمسك بقيد حفنى فى قائمته وفقا لتفسير اللائحة الجديد، وننتظر رد الشئون القانونية باتحاد الكرة حول شكوى المقاصة وتفسير اللائحة، محذرا من أن موقف المقاصة قانونى ولن نتنازل عن حقنا فى قيد حفنى، وإذا رفض اتحاد الكرة قيد اللاعب سيتم تصعيد الشكوى للاتحاد الدولى لكرة القدم للتمسك بحق المقاصة فى قيد اللاعب وفقا لتفسير لائحة القيد الجديدة بالاتحاد المصرى.

جدير بالذكر أن أيمن حفنى انتقل لصفوف مصر المقاصة، قادما من الزمالك، لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال نهائى.