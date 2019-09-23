شكرا لقرائتكم الاهلى ضد سموحة .. تعرف على التشكيل المتوقع للأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف نادي سموحة السكندري، نظيره الأهلى، فى الخامسة والنصف عصر اليوم الأثنين، على ملعب برج العرب فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى المصري الممتاز .

الاهلى وسموحة .. تشكيل الأحمر المتوقع: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هانى وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول. خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة ورمضان صبحي وحسين الشحات. Advertisements خط الهجوم: جونيورأجايي . وكان الأهلى فاز على الزمالك فى السوبر المحلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما الجمعة الماضى . وأبلغ رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى 6 لاعبين بخروجهم من قائمة الفريق النهائية لمواجهة سموحة وهم كل من: صلاح محسن، أحمد فتحى، أحمد الشيخ، صالح جمعة، على لطفى، اليو ديانج.

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