تحديات عديدة أمام حسام البدري مع المنتخب الوطني.. شخصيته القوية والإدارية واعتماده على الشباب عوامل قد تساهم في نجاحه

الموجز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الخميس الماضي، عن تولي المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي حسام البدري، مسئولية تدريب المنتخب الوطني، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، والذي رحل عن تدريب الفراعنة بعد الخروج المهين من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية أمام جنوب إفريقيا.

ويعد البدري (59 عاماً) أحد أبرز المدربين المصريين الذين نجحوا في تحقيق البطولات مع مختلف الأندية، التي تولى إدارتها الفنية.

ونجح البدري مع النادي الأهلي في التتويج بـ 10 بطولات خلال مسيرته التدريبية:

- بطولة الدوري المصري الممتاز في 3 مناسبات خلال مواسم 2009-2010، 2016-2017، 2017-2018.

- كأس السوبر المصري في 3 مناسبات أيضًا، في أعوام" 2010 و2012 و2017 ".

- دوري أبطال إفريقيا خلال موسم 2011-2012.

- كأس السوبر الأفريقي خلال موسم 2012-2013

- كأس مصر في موسم 2017.

مشواره التدريبي

وخارج النادي الأهلي، لم يتمكن البدري من تحقيق أي بطولة، إلا مع المريخ السوداني، حيث قاده لتحقيق لقب الدوري السوداني في عام 2011.

وكان البدري ضمن الجهاز الفني للنادي الأهلي خلال فترة تولى البرتغالي مانويل جوزيه تدريب الفريق الأول في موسم 2001-2002 .

وفي موسم 2002-2003، عيّن البدري في منصب المدرب المساعد في جهاز الهولندي جو بونفرير في الأهلي، ثم تواجد بنفس المنصب مع البرتغالي توني أوليفييرا.

وتولى البدري القيادة الفنية للنادي الأهلي في عام 2009، بعد رحيل البرتغالي فينجادا عن تدريب الفريق،

وفي ديسمبر عام 2011، قاد البدري فريق إنبي خلفاً للمدير الفني القدير لمختار مختار، وقاد البدري إنبي في 7 مباريات، فاز خلالها في 6 مواجهات، وخسر في واحدة فقط.

وفي عام 2012، عاد حسام البدري مجدداً لقيادة الفريق الأول للنادي الأهلي في ولايته الثانية خلفًا للبرتغالي مانويل جوزيه، قبل أن يرحل إلى فريق أهلي طرابلس الليبي.

وفي ديسمبر عام 2013، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تولي حسام البدري منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي استعدادًا لتصفيات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وقاد البدري المنتخب الأوليمبي للتأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لعام 2015، التي تؤهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى للأولمبياد، ولكن المنتخب ودع البطولة من دورها الأول بعدما احتل المركز الرابع في المجموعة الثانية بعد تعادلين وخسارة، وعلى إثر هذا الإخفاق مع المنتخب في التأهل للأوليمبياد، أعلن اتحاد الكرة المصري في ديسمبر 2015 رحيله.

وفي أغسطس عام 2016، تولى البدري مسئولية تدريب الأهلي خلفًا للهولدندي مارتن يول، وحصد مع الفريق لقب بطولة الدوري المصري موسم 2016–17، ثم لقب كأس مصر 2017، وفي نوفمبر 2017، خسر الفريق نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017 أمام الوداد المغربي بنتيجة 1–2 بمجموع المبارتين.

وفي مايو 2018، أعلن البدري استقالته من تدريب الأهلي بعد سلسلة من النتائج السلبية، بدأت بالخسارة من الزمالك 2-1، ثم الخروج من كأس مصر على يد الأسيوطي في دور ربع النهائي، والحصول على نقطة واحدة من أول مباراتين في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، لتنتهي بذلك ولاية البدري الثالثة مع الأحمر بعد 95 مباراة، فاز خلالها في 68 منهم، وتعادل 19 مرة، وخسر 8 مرات.

وفي عام 2018، ابتعد حسام البدري عن التدريب بعد أن تولى رئاسة نادي بيراميدز.

شخصية البدري

تم ترشيح حسام البدري لقيادة المنتخب ليس فقط لنجاحاته العديدة مع النادي الأهلي وخارجه، ولكن ايضاً لتطوير فكره التدريبي بشكل مستمر، حيث يحرص على مواكبة أساليب اللعب العالمية.

ويملك البدري شخصية قوية وحاسمة تلائم المرحلة الحالية، وذلك بعد حالة الانفلات السلوكي التي شهدها المنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة والتي ظهرت أثارها في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر.

حسام البدري والاعتماد على اللاعبين الشباب

ويحرص البدري على الاستعانة باللاعبين الشباب ومنحهم الفرصة في الوقت الذي يمر به المنتخب حالياً بمرحلة إحلال وتجديد، فضلاً عن أن هناك مجموعة من اللاعبين أصبحوا حملاً ثقيلاً على المنتخب الوطني.

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ويتميز البدري ايضاً بالمقومات الإدارية إلى جانب النواحي الفنية، حيث عمل مديراً للكرة بالنادي الأهلى لمدة 6 سنوات مع المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه بجانب عمله الفنى كمدرب عام.

كما أنه عقب توليه رئاسة نادي بيراميدز، نجح البدري في تكوين فريق على أعلى مستوى تمكن من حصد المركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز، وهو المركز الذي أهله للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ونجح في التغلب على قطبيّ الكرة المصرية الأهلي والزمالك في إجمالى المواجهات التي جرت بينهما.

ويتميز البدري بكيفية التعامل مع الإعلام والصحافة، حيث يتمكن من تهيئة الاجواء وتوفير مناخ صحي للمنتخب خاصة وأن هناك حالة فتور لدى الشارع المصرى تجاه الفريق بشكل عام بعد الخروج المهين من دور الـ 16 لبطولة الأمم الإفريقية رغم استضافة مصر لها.

ماذا ينتظر البدري ؟

وينتظر المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني حسام البدري عدداً من التحديات، بدءاً بمشوار المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون وحتى تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وأسفرت قرعة تصفيات أمم إفريقيا عن وقوع مصر في المجموعة السابعة بجانب كل من كينيا وتوجو وجزر القمر، حيث سيواجه المنتخب الوطني نظيره الكيني في الـ 11 من نوفمبر المقبل.

وبالتأكيد الوصول إلى نهائيات أمم إفريقيا 2021 ليس هو التحدي الأصعب والمأمول منه، بل التتويج بالبطولة الغائبة عن خزائن المنتخب الوطني منذ عام 2010 والحصول على النجمة الثامنة.

وتمتد طموحات البدري لأكثر من ذلك، حيث يأمل في قيادة مصر إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 للمرة الثانية على التوالي، حيث ينتظر الجمهور قرعة التصفيات المؤهلة للبطولة للتعرف على منافسي الفراعنة.

وستقوم القارة الإفريقية بتحديد 5 منتخبات مشاركة من خلال 3 مراحل للتصفيات، وستشارك مصر في المرحلة الثانية (المجموعات)، بعد إعفاء "فيفا" المنتخب من خوض تصفيات الدور التمهيدي لتحسن تصنيفه.

والعام الماضي، شارك منتخب مصر في مونديال روسيا 2018 بعد غياب 28 عاما، إلا أنه لم يحصد أي نقطة من ثلاث هزائم متتالية أمام أوروجواي وروسيا والسعودية.

وفيما يلي أجندة مباريات مصر في التصفيات المؤهلة لبطولتي أمم إفريقيا وكأس العالم:

الجولة الأولى لتصفيات إفريقيا: يوم 11 نوفمبر 2019 ضد كينيا في مصر.

الجولة الثانية لتصفيات إفريقيا: يوم 19 نوفمبر 2019 ضد جزر القمر خارج مصر.

الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم: الفترة من 23 إلى 31 مارس 2020.

الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم: الفترة من 1 إلى 9 يونيو 2020.

الجولة الثالثة لتصفيات إفريقيا: يوم 31 أغسطس 2020 ضد توجو في مصر.

الجولة الرابعة لتصفيات إفريقيا: يوم 8 سبتمبر 2020 مع توجو خارج مصر.

الجولة الخامسة لتصفيات إفريقيا: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020 مع كينيا خارج مصر.

الجولة السادسة لتصفيات إفريقيا: من 9 إلى 17 نوفمبر 2020 مع جزر القمر في مصر.

الجولة الثالثة والرابعة لتصفيات كأس العالم: الفترة من 22 إلى 30 مارس 2021.

الجولة الخامسة لتصفيات كأس العالم: الفترة من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2021.

الجولة السادسة والأخيرة لتصفيات كأس العالم: الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر 2021.

المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم: الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر 2021.

وستقام بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون في صيف 2021، فيما تحتضن قطر نهائيات كأس العالم 2022 خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.