تابع “her ” الآن أحدث ترتيب لجدول الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم بعد نهاية الجولة...

أحباءنا في مصر والعالم العربي الكبير من المحيط إلي الخليج، متابعي موقعنا عرب فور نيوز، يسرنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن أحدث ترتيب لجدول الدوري الأسباني الممتاز، الذي يشغل اهتمام محبي الليجا في كل مكان، فالدوري الأسباني يعد من أقوى الدوريات في العالم، ويتكون من 20 فريق يخوض كل فريق 38 مباراة في الموسم، وكانت أول بطولة لليجا انطلقت عام 1929 ميلادي وفاز بلقبها فريق برشلونة.

بعد انتهاء الجولة الخامسة من الليجا الأسبانية، يتصدر أتلتك بلباو قمة الدوري الأسباني برصيد 11 نقطة، ويأتي في المركز الثاني فريق ريال مدريد بنفس الرصيد 11 نقطه، ولكن فارق الأهداف لصالح أتلتيك بلباو، وبعد الخسارة المفاجأة لبرشلونة تراجع ترتيبه للمركز الثامن برصيد 7 نقاط.



ترتيب جدول الدوري الأسباني بعد مباريات الجولة الخامسة

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تاريخ انطلاق أول بطولة للدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم

في شهر أبريل من عام 1927 فكر ” خوزيه ماريا أتشي” الذي كان يعمل مدير في نادي أريناس في أقامة دوري وطني لكرة القدم وبعد مناقشات استمرت عامين وافق الاتحاد الأسباني في أقامة أول بطولة للدوري عام 1929 وكانت تضم عشر فرق حين ذاك وهم || ريال مدريد، برشلونة، أتليتك بلباو، ريال سويسيداد، أريناس، أتلتيكو مدريد، إسبانيول، ريال يونيون، راسينج سانتاندير||