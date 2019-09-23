رياضة | ريال مدريد يخرج من النفق المظلم عبر إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخرج من النفق المظلم عبر إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد النغمة المظلمة لباريس ، ظهر ريال مدريد في ملعب رامون سانشيز بيزجوان مع نظرة فريق يتجه إلى بيت الجنازة.

كان هناك ضغط من إشبيلية مضروبًا بالعطش إلى الانتقام الذي أبداه جولين لوبيتيجوي ، لكن إحدى ميزات لوس بلانكوس هي مقاومتهم لفقدان كرامتهم.

إنهم لا يفوزون دائمًا ، لكن مساء الأحد ، دون أن يكونوا رائعين ، كانوا يستحقون القميص. لقد عملوا بجد ورفضوا دخول المنطقة التي كانت ستسمح لإشبيلية بلعب مباراتها الطبيعية. كان أداء لوس بلانكوس يعتمد على العمل الجاد ، وقبل كل شيء ، عدم ترك الفجوات الدفاعية نفسها التي ابتليت بها في باريس.

من المعقول أن نفترض أنه مع الجودة في فريق زين الدين زيدان سيحصلون دائمًا على لحظة للتسجيل ، وجاءت هذه اللحظة في شكل رأس كريم بنزيمة.

هل لعب ريال مدريد جيدًا؟ لا على الإطلاق ، لكنها تكيفت أولاً قاموا بتخفيض الكتلة الدفاعية إلى إشبيلية ، ثم عندما حاول الجانب الأندلسي التقدم إلى الأمام ، لم يصبح أي من الزوار مهملاً للغاية.

من الخصائص الأخرى لهذا الجانب من مدريد أنها تسمح لأي شخص بالتسجيل ، ولكن ليس هذه المرة. لم يكن هناك حاجة إلى كورتوا ولم يتمكن من ارتكاب أي أخطاء تتعلق به بأسوأ نسخة من دي خيا.

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عبر اشبيلية الكرة وبدا أن يتوغل في منطقة الجزاء ، لكن هجماتهم كانت غير ضارة. فالفيردي في مواجهة الكارثة ، عادة ما يعيد مشجعو برشلونة إلى المباراة النهائية الأوروبية ضد ستيوا كأحلى ليلة في النادي ، لكن هذا ليس كذلك.

بعد كل شيء ، كان نهائي كأس الاتحاد الأوروبي والوصول إلى تلك المرحلة بحد ذاته هو علامة إيجابية على خطوة إلى الأمام إن أحلك ليلة حقيقية في تاريخ برشلونة هي تلك التي وقعت في ملعب أنفيلد في موسم 2018-1919.

عندما تأخذ في الاعتبار فريق برشلونة، نتيجة مباراة الذهاب ، والظروف في ريال مدريد في تلك اللحظة ، والفرصة لتلعب المباراة النهائية في العاصمة الإسبانية ، تسببت هذه النتيجة في سلسلة من هذه القوة التي يصعب تصديقها.

ما لم يسمع به هو أن برشلونة لم يتعلم أي شيء من تلك الليلة. كان فالفيردي حاضراً في كل من روما وميرسيسايد ، وكان من المفترض أن يكون الأخير قد انتهى بإنتاج استقالة مشرفة.

لم يحدث هذا مطلقًا ، ولم يحدث فصل من جوزيب ماريا بارتوميو ، ربما لأن فالفيردي لا يزعج فريقًا يظهر عليه علامات الشيخوخة ، والنتيجة هي تراجع برشلونة بمعدل ينذر بالخطر.

الوصول إلى هذا الفريق ، يجب أن يقلل من الجماهير ، بعد هزيمتين تاريخيتين. لا يزال ليو ميسي يغطّي الثقوب ويلتقي فالفيردي بمظهر المدرب الذي يمكنه استغلال ذلك.

إما أن تكون كرة القدم تلعبها برشلونة أم لا ، واليوم ، اللعب مثل برشلونة هو مجرد إعطاء الكرة لميسي. هذا ليس برشلونة ، هذا شيء يمكن لأي فريق القيام به.